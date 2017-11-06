Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arası uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulamalar düzenlendi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 280,45 gr esrar, 8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy, 9,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 11 gr kubar esrar ele geçirildi.
İl emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;
280,45 gr esrar, 8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy, 5,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
İl jandarma komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 11 gr kubar esrar, 4 gr bonzai ele geçirildi.
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Etiketler : Kocaeli, uyuşturucu
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