Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arası uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulamalar düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 280,45 gr esrar, 8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy, 9,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 11 gr kubar esrar ele geçirildi.

İl emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;

280,45 gr esrar, 8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy, 5,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 11 gr kubar esrar, 4 gr bonzai ele geçirildi.



