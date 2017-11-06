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Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok!

Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arası uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulamalar düzenlendi.     

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 280,45 gr esrar,  8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy,  9,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 11 gr kubar esrar ele geçirildi.

İl emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;
280,45 gr esrar,  8,02 gr kokain, 4 adet ecstasy, 5,65 gr sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 11 gr kubar esrar, 4 gr bonzai ele geçirildi.


 

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