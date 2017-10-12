Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok! İşte bilanço

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 9-10-11 Ekim tarihlerinde farklı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 893,55 gr esrar, 238.940 gr eroin, 55,29 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ecstasy ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 10 Ekim tarihinde İzmit'te yapmış olduğu operasyonlarda 3 sokak (Torbacı) satıcısından uyuşturucu madde satın alan 4 şahıs yakalandı, şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satan (Torbacı) 3 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan 651,25 gr esrar, 31,29 gr. entetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

9 Ekim günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Afyon ve Türevleri Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince; uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 27 …… plakalı otomobilde gizlenmiş vaziyette 53 paket halinde (27.440 gr.) eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. 2 kişi de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Yine 09 Ekim'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Afyon ve Türevleri Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince; Uyuşturucu Madde Nakli, Kaçakçılığı ve Ticareti Yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 34 …… plakalı otomobilde gizlenmiş haldeki 409 paket halinde (211.500 gr.) eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan 2 kişi Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 9 Ekim'de Derince'de yapılan çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan kontrolünde 1 adet ecstasy ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.



11 Ekim Çarşamba günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İzmit İlçesinde, sokak satıcıları (Torbacı) ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında; 4 sokak (Torbacı) satıcısından uyuşturucu madde satın alan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan adli İşlem yapıldı. Bu şahıslara uyuşturucu Madde Satan (Torbacı) 4 şahıs yakalandı. 4 kişi de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan 242,30 gr ESRAR, 24gr. SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir.