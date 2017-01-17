Kocaeli'de yağmurlu günler

SICAKLIK NORMAL
Meteoroloji’nin raporuna göre, önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 6-12 derece, gece sıcaklıkları 3-6 derece aralığında. Sıcaklık, hafta sonunda düşecek. Rüzgarlar hafif esecek.
SICAKLIK NORMAL
Meteoroloji’nin raporuna göre, önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 6-12 derece, gece sıcaklıkları 3-6 derece aralığında. Sıcaklık, hafta sonunda düşecek. Rüzgarlar hafif esecek.
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