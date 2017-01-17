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Kocaeli'de yağmurlu günler

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Kocaeli'de yağmurlu günler
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, bu haftanın hava tahmin raporunu yayınladı. Bölgemizde bugün, yarın, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yağış bekleniyor. Yağışlar, cumartesi günü karla karışık yağmura dönüşecek.

SICAKLIK NORMAL

Meteoroloji’nin raporuna göre, önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 6-12 derece, gece sıcaklıkları 3-6 derece aralığında. Sıcaklık, hafta sonunda düşecek. Rüzgarlar hafif esecek.

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