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Kocaeli'de yağmurlu günler

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Kocaeli'de yağmurlu günler
Bir süredir lodosun etkisiyle baharın ılıklığının yaşandığı bölgemiz, yeniden yağmurlu, nispeten serin havanın etkisi altına giriyor.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yarından itibaren salı gününe kadar yağmur var.

PAZAR GÜNÜ SERİN

Tahminlere göre bugün hava çok bulutlu geçecek. Yarından itibaren başlayacak yağış, değişen şiddette salı gününe kadar devam edecek. En yüksek sıcaklıklar 12-17 derece, gece sıcaklıkları 5-8 derece arası bekleniyor. Rüzgârlar kuzeyli yönlerden eseceği için daha düşük hissedilecek. YGS’nin yapılacağı 12 Mart Pazar günü hava yağmurlu, en yüksek sıcaklık 12 derece civarında olacak.

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