Kocaeli’de yaşayan Erzincanlılar, Başbakan’a gitti

Gebze Dilovası Darıca Çayırova Erzincanlılar Derneği ve Kocaeli Erzincanlılar Derneği üyeleri, Aslen Erzincanlı olan Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Ziyarete; Kocaeli Erzincanlılar Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Gebze Dilovası Darıca Çayırova Erzincanlılar Derneği(GEDİDAC)Başkanı Uğur Öcal ve dernek üyeleri katıldı. Ziyarete katılan dernek üyelerinin isimleri şöyle: Kocaeli Toç Bir Sen Başkan Vekili Güven Perçem, Ak Parti Çayırova İlçe Başkan Yardımcısı Selim Ekinci, Cenk Vanlı, Mehmet Akkılıç, Sami Göksu, Ömer Faruk Yıldırım, Numan Akdeniz, Süleyman Türkoğlu, Servet Dursun, Mesut Yıldırım, Zafer Uygun, Hüsamettin Şanal, Okan Gökçe, Necdet Gürsoy, Mehmet Yiğit, Kadir Cansever, Aydın Coşkun, Savaş Kopuk, Alper Gültekin, Tuna Kuzucan, Salih Kumbar, Ahmet Yıldırım, Serdar Kef, Uğur Öcal, Zakir Uzun, Kenan İkinci, Mesut Mercan, Reşat Özmen, Fahri Bezal, Kenan Aksun, Ahmet Uzun, Tevfik Kadıoğlu, Mümtaz Avcı, Ahmet Altıntaş, Uğur Gencer, Süleyman Öztürk, Özcan Dal, Nusret Oliger, Oya Oliger. Ayşegül KALAYCI



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