Kocaeli'de yeni hafta hava nasıl olacak?

Hava bugün güneşli, 22 derece. Ama yarın ve pazar günü bulutlanıyor ve özellikle geceleri sıcaklık bir hayli düşüyor.

YENİ HAFTA AÇIK

Meteoroloji’in tahminlerine göre, cumartesi, pazar günleri hava kapalı olacak, pazartesi günü bulutlar dağılmaya başlayacak. Salı ve çarşamba günü ise, hava açık, güneşli. Yeni haftada sıcaklık da yeniden yükseliyor. Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında önemli farklılık bulunan bu günlerde, hastalanmamak için özel önlem de gerekiyor.

