Kocaeli'de yıllarca görev yaptı, Cizre'de yaralı kurtuldu! Yürek burkan detaylar

Konya'nın Kadınhanı İlçesi'nde Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, 40 yaşındaki Erkan Kurşun, denetim noktasında minibüsün çarpması sonucu şehit oldu.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Afyankarahisar karayolu Kadınhanı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Kurşun, denetim noktasında rutin yol kontrol çalışmasını tamamladıktan sonra, dubaları toplamaya başladı. Kurşun, denetleme noktasının sonuna gittiğinde iddiaya göre, aşırı hızlı olan 30 yaşındaki Rufet Ö., yönetimindeki minibüs, polis memurunu fark etmeyip çarptı. Polis memuru kurşun çarpmanın şiddetiyle refüje fırlarken, savrulan minibüste refüje çıkıp durabildi. Kasayı fark eden eden mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Sevk edilen sağlık görevlileri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan Özalp ise polis tarafından gözaltına alındı.

CİZRE, TERÖR SALDIRISINDAN YARALI KURTULMUŞ

Şehit polis memuru Erkan Kurşun'un, 2008 yılında kendi isteğiyle Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne atandığı ve 3'üncü

yılında orada ekipler amirliğinde devriye görevi sırasında teröristlerin molotoflu saldırısında kolundan yaralandığı ortaya çıktı. Kurşun'un, son dönemlerde 3-4 kez yine Doğu Anadolu bölgesinde görev yapmak için dilekçe verdiği belirtildi.

YILLARCA KOCAELİ'DE GÖREV YAPMIŞ

Şehit polis Erkan Kurşun'un uzun yıllar Kocaeli'de görev yaptığı, 2004 yılında ise ilimizden ayrıldığı öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ KARAMAN'A DÜŞTÜ

Şehit Kurşun'un acı haberi ise memleketi Karaman'daki babası Kadir ve annesi Fatma Kurşun ile ağabeyi

Serdar Kurşun'a İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk tarafından verildi. Oğlunun şehit haberine aldıktan sonra

fenalaşan anne Fatma Kurşun, hastaneye kaldırılırken, baba Kadir Kurşun'un Konya'ya gelmek için yola

çıktığı öğrenildi. 1 çocuk babası şehit Kurşun'un, eşi Sunay Kurşun'un 1 hafta önce tatil için

gittiği belirtildi.