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Kocaeli'de yoğun kar yağışı

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Kocaeli'de yoğun kar yağışı
Kocaeli'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Kocaeli'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Kent geneli beyaza büründü.

Kocaeli'nde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yolları açık tutmak için gece saatlerinden itibaren görev yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kocaeli genelinde kar yağışı devam ediyor.

4 GÜN SÜRECEK

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeni soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bugün,yarın pazartesi ve salı günü bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.

Valilik uyardı

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