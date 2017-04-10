Kocaeli’de yol çizgileri yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kent genelinde yapılan yeni yollarda ve cadde ile sokaklarda zamanla silinmiş çizgiler için çalışma yapıyor.

Çalışma kapsamında Kocaeli kent genelinde yol çizgi, işaretlemeler, yaya geçiş çizgileri, hız kesiciler, profil atlama ve ok işaretleme çalışmaları devam ediyor. Çalışma ile yollara 150 bin metrekare soğuk yol çizgisi, 75 bin metrekare termoplastik yol çizgisi, 7 bin metrekare profil atlama, 40 bin metrekare 2 mm yaya geçiş çizgileri, 20 bin metrekare 3 mm hız kesici çizgiler uygulanıyor. Çizgi çalışmaları Derince ilçesi Çavuşlu - İshakçılar grup yolu, İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak, Alikahya Fındıklı Caddesi tamamlandı. Uygulamalar Gebze ve İzmit ilçelerinde sürdürülüyor.

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