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Kocaeli'de zamlı tarife yarın başlıyor

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Kocaeli'de zamlı tarife yarın başlıyor
UKOME’nin aldığı, yarından (1 Ağustos) itibaren belediye ve kooperatif araçlarında uygulamaya konulacak ulaşım zammının güzergahlara göre ücretleri de kesinleşti.

İzmit şehir içinde 2,30 TL olan tam ücret yarından (1 Ağustos) itibaren 2.50 TL’ye yükseliyor.

Yüzde 2 ile İzmit-Karamürsel hattı en düşük oranda zam yapılan yer oldu. 6 TL olan ücret 6,10 TL’ye yükseldi. Doğantepe-İzmit hattı yüzde 13 oranla en yüksek zam yapılan hat oldu, fiyat 3,50 TL’ye yükseldi. İzmit-Değirmendere 4 TL, İzmit-Arslanbey 3,50 TL, İzmit-Gölcük 3.70 TL, Teksen-İzmit 9 TL, Hereke-İzmit 4,5 TL oldu.

ZAM YAPILMAYAN DA VAR

 Yeni ücret tarifesinde hiç zam yapılmayan bir yer de bulunuyor. 753 hatta çalışan Karamürsel 2 Nolu Kooperatif, Dereköy-Karamürsel-İzmit arasında yine 6,30 TL’den yolcu taşıyacak.

Hangi hatta, yeni taşıma ücreti ne oldu? İşte tam tablo

Tramvay yarın ücretli

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