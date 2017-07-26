Kocaeli'de zamlı yolculuğun tarifesi belirlendi

UKOME’nin aldığı, 1 Ağustos tarihinden itibaren belediye ve kooperatif araçlarında uygulamaya konulacak ulaşım zammının güzergahlara göre ücretleri de kesinleşti. İzmit şehir içinde 2,30 TL olan tam ücret 1 Ağustos’tan itibaren 2.50 TL’ye yükseliyor.

FARKLI ORANLAR

Ulaşımda zam oranı, güzergahlara göre değişiyor. Yüzde 2 ile İzmit-Karamürsel hattı en düşük oranda zam yapılan yer oldu. 6 TL olan ücret 6,10 TL’ye yükseldi. Doğantepe-İzmit hattı yüzde 13 oranla en yüksek zam yapılan hat oldu, fiyat 3,50 TL’ye yükseldi. İzmit-Değirmendere 4 TL, İzmit-Arslanbey 3,50 TL, İzmit-Gölcük 3.70 TL, Teksen-İzmit 9 TL, Hereke-İzmit 4,5 TL oldu.

ZAM YAPILMAYAN DA VAR

Bu arada, yeni ücret tarifesinde hiç zam yapılmayan bir yer de bulunuyor. 753 hatta çalışan Karamürsel 2 Nolu Kooperatif, Dereköy-Karamürsel-İzmit arasında yine 6,30 TL’den yolcu taşıyacak.

Hangi hatta, yeni taşıma ücret ne oldu? İşte tam tablo