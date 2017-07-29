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Kocaeli’de ZAZA-Der kurulacak

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Kocaeli’de ZAZA-Der kurulacak
Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ve ZAZA-Der Genel Başkanı Murat Buka yaptıkları basın açıklamasıyla Kocaeli’de Zazaca dilini yaşatmak adına dernek çatısı altında çalışmalara başladıklarını ifade etti. 

Kocaeli Bingöllüler Derneği dün SEKA Sahil Restoran’da bir araya geldi. Başkan Ali Değirmenci öncülüğünde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Değirmenci yaptığı açıklamada Zaza dilinin unutulmaması ve yaşatılması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.  Öte yandan Değirmenci ZAZA-Der’in kurulması için adım attıklarını açıkladı. Basın açıklamasına ZAZA-Der Genel Başkanı Murat Buka katıldı. 

DİLLER UNUTULUYOR
Değirmenci basın açıklamasının devamında şunları söyledi: “Konumuz Zazaca ama biz basın açıklamasında Türkçe konuşacağız. Bende Zazayım. Zazaca’nın unutulmaması için çalışma yapacağız. Dilimizin unutulmaması için geliştirmemiz lazım. Zazaca Türkiye’de örnek olmalı. Bir sürü dil var. Diller unutuluyor. Sayısız diller koruma altında. Biz birbirimizi anlamakta zorlanıyorduk. Şive farkı var. Tüm Zazaların dilinden şu an anlıyorum. Türkiye genelinde aşağı yukarı 50 bin Zaza var” konuşmasının ardından Değirmenci basın açıklamasını Zazaca olarak da yaptı. 

ZAZA DERNEĞİ AÇILACAK
ZAZA-Der Genel Başkanı Murat Buka, “Zazaca dili artık yok olmayla karşı karşıya. Amacımız sadece Zazaca konuşmak değil. Okullarda da eğitim verilmeli. Kocaeli bu konuda başarılı değil. Zazaca bir televizyon kanalı olmaması aile içinde çocuklar kendi dillerinin 3. Plana atıyor. Anayasada Zazacayı kürtçenin lehçesi olarak gösteriyorlar. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Dünyada 7 bin küsür dil var. en çok kaybolan iki dilden biri Zazaca. Bu çok acı verici bir şey. Zazaların gasp edilen haklarını kazanmak, geleneğimizi yaşatacak için çalışacağız. Zaza derneği yakında Kocaeli’de açılacak. Siyasi ve ideolojik yaklaşım işinde değiliz. ” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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