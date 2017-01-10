Kocaeli'deki araç sayısı arttı

Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısının kasım ayı itibarıyla 355 bin 770 olduğu bildirildi. Ekim ayında bu sayı 353 bin 82 olduğu bildirildi. Bu verilere göre Kocaeli'deki araç sayısında 2 bin 688 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ndan yapılan açıklamada, Kasım ayında Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısının 21 milyon 3 bin 368 ulaştığı belirtilerek, bunların 355 bin 770'inin Kocaeli'de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kentte trafiğe kayıtlı araçların 207 bin 521'ini otomobil, 8 bin 59'unu minibüs, 7 bin 312'sini otobüs, 68 bin 12'sini kamyonet, 22 bin 511'ini kamyon, 25 bin 266'sını motosiklet, 16 bin 49'unu traktör, bin 40'ını özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi.