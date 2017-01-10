Kocaeli'deki araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ndan yapılan açıklamada, Kasım ayında Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısının 21 milyon 3 bin 368 ulaştığı belirtilerek, bunların 355 bin 770'inin Kocaeli'de olduğu kaydedildi.
Açıklamada, kentte trafiğe kayıtlı araçların 207 bin 521'ini otomobil, 8 bin 59'unu minibüs, 7 bin 312'sini otobüs, 68 bin 12'sini kamyonet, 22 bin 511'ini kamyon, 25 bin 266'sını motosiklet, 16 bin 49'unu traktör, bin 40'ını özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi.
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