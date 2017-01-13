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Kocaeli’deki ilk FETÖ davasına erteleme

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Kocaeli’deki ilk FETÖ davasına erteleme
Bugün Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk FETÖ davası 6 Mart tarihine ertelendi. Sanık Sait Yılmaz ise ise suçsuz olduğunu tutuksuz yargılanmak istediğini ifade etti.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ilimizde yapılan operasyonlarda 676 kişi tutuklanmış, 624 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturma kapsamında hazırladığı ilk iddianameyi tamamladı, mahkeme süreci de başladı. FETÖ/PDY kapsamında ilimizdeki ilk duruşma bugün Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Saat 10.00 da başlayan duruşma yaklaşık iki saat devam etti. “Silahlı örgüte üye olma” suçlamasıyla hakim karısına çıkan tutuklu avukat Sait Yılmaz için 5-10 yıl arası hapis cezası isteniyor.

"TRAFİK CEZAM BİLE YOK"

Sanık avukat Sait Yılmaz duruşmadaki ifadesinde "Bugüne kadar trafik cezam dışında herhangi bir ceza almışlığım yoktur" dedi. Öte yandan Yılmaz gözaltında kaldığı süre boyunca emniyette insanlık dışı muamele gördüğünü iddia etti.

"SUÇSUZUM"

Sait Yılmaz "Mağdur durumdayım. Kaçacak durumda değilim. Ben suçsuzum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

ERTELENDİ

Yılmaz'ın ifadelerinin ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından açıklanan kararda mahkeme heyeti Bank Asya'ya yazı yazılmasına, ByLock kullandığına dair emniyete yazı yazılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesini belirtip, davayı 6 Mart tarihine erteledi.

Çiğdem ARMAĞAN

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