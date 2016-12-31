Kocaeli'deki mağdurlar için yardım talebi

Kocaeli Valiliği Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın desteğiyle 42 evler başta olmak üzere afetten zarar görenler için yeniden yardım talebinde bulunacak.

88 KÖY VE MAHALLEDE ELEKTRİK YOK

İlimizde yaşanan kar yağışı ile birlikte yağmurun sebep olduğu sel felaketi ile ilimizdeki afetin faturası bu kez de Sedaş’a kesildi. İki gündür Kocaeli genelinde 194 köy ve mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Sedaş’ın bölgedeki arıza çalışmaları devam ederken hala 88 köy ve mahallede elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Sedaş’ın yenilediği bazı elektrik direklerinin de yoğun karda zarar gördü.

200 HANEDE MAĞDURİYET VAR

AFAD tarafından bölgede yapılan hasar tespitinin bir bölümü açıklandı. 42 Evler mevkisinde 50 evde eşyalarla birlikte ciddi zarar ve mağduriyet yaşanırken, 200 hane içinde yardım talebi istenilecek. Bilindiği üzere Kocaeli’de geçtiğimiz yıllarda Kartepe bölgesindeki sel sonrası 100 haneye AFAD Başkanlığı’ndan 250 bin TL yardım talebi yapılmıştı. Kocaeli Valiliği Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın desteğiyle 42 evler başta olmak üzere afetten zarar görenler için yeniden yardım talebinde bulunacak. İlimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar aracılığıyla afet mağdurlarına yardım aktarımı yapılacak.

KETENCİLER’DE AHIR ÇÖKTÜ, ZARAR BÜYÜK

Yoğun kar yağışının ez fazla zarar gören bölgelerinden biri Kartepe ilçesinde Ketenciler köyünde üç doktorun ortağı oldukları ve 5 yıldır faaliyet gösteren Sütver Hayvancılık gıda Tarım Sanayi şirketine ait ahırın çelik konstrüksiyon çatısının çökmesi sonucu meydana geldi. Ahırda 5 inek 13 manda telef olurken, Göçükte 2 manda, 3 inekte ağır darbe aldı. Önceki akşam saat 24.00 sıralarında kar yükünü taşıyamayan ahır çatısının çökmesi sonucu 2 bin 400 metre karelik besi çiftliğinin bin 200 metre karelik bölümü ciddi zarar gördü. Dr. İsmail H. Özeren, Dr. Çetin Kalkan, Dr. Atakan Aydın’ın ortağı olduğu ahırda bulunan 150 büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından çok zor şartlarda kurtarılabildi.

AFAD 24 SAAT HİZMET VERDİ

Yaşanan afette AFAD Kocaeli il Müdürlüğü koordinasyonu eksiksiz bir şekilde yürütürken, kurtarma ve müdahalelerde de oldukça başarılı bir yol izledi. Ancak köylerdeki kar yağışı ekiplerin olay yerine ulaşıp müdahalesinin önünü kesti. Ekipler sahada zor anlar yaşadı. Özellikle Kartepe, İlimtepe, Kandıra köylerine ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Yolların açık kalması için Belediye ekipleri ve karayolları yoğun bir mesai verdi. Yeni yıla karla mücadele ile çalışan ekiplerin AFAD’a ait 8x8 Anfibik özel kurtarma suda karda 6 metre derinlikte gidebilen 45 derece eğilimli hizmet aracı bölgede yoğun kurtarma çalışması yaptı.

TÜM YARDIM ÇAĞRILARINA 112 İLE ULAŞILDI

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu yaşanan olayda “Valiliği ve afat başkanlığını her konuda hemen bilgilendirip, Kocaeli’deki fotoğrafı yaşanan hadiseleri ortaya koyduk. Ve bu olumsuzlukların karşısında problemlerin çözümü için afet müdahale planı kapsamındaki kurum kuruluşları sahaya koordine ettik. 112 ortak çağrı merkezi de bu konudaki en büyük destekçimiz oldu. Vatandaşlarımız her konuda bize buradan kesintisiz ulaştılar. 122 Acil ortak çağrı merkezi kentimizin atan kalbi oldu. Doğru ve yerinde vatandaşımız tarafından bilinçli kullanılan 112 amacına uygun hizmet vermiş oldu “ dedi.

MALTA MAHALLESİ’NDE TOPRAK KAYMASI KORKU YARATTI

Öte yandan bugün İzmit ilçe Kabaoğlu Malta Mahallesinde Dilaver Zaimoğlu’na ait eve toprak kayması sonucu boşaltıldı. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaparken evin tahliyesi de gerçekleştirildi.

Şennur YILDIZ



