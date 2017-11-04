Kocaeli'deki o hastane "dijital" oldu

Başhekim Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığı ilk günden itibaren ekibiyle birlikte sistemin altyapısını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Dijital Hastane Belgesi"ni almaya hak kazanarak önemli bir aşamayı başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Pehlevan, "Akreditasyonu daha ileriye taşımak en büyük amacımız. HIMSS seviye 7 için çalışmalarımız son hızla devam edecek. Yeni yapılacak hastane binamıza hiç kağıt olmadan geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Pehlevan, hasta ve çalışan güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "HIMSS 6 ile bu güvenliği bir üst seviyeye taşıdık. Tüm kayıtlar dijital ortamda tutulması nedeniyle yıl sonunda yaklaşık 800-1000 ağacın kesilmesini önleyeceğiz." dedi.