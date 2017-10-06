Kocaeli'deki o hastanede film çekiliyor
Başrollerinde Tuvana Türkay ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı “Bir nefes yeter” isimli sinema filminin bazı sahneleri, İzmit’te VM Medikal Park Hastanesinde çekiliyor.
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Yasemin Türkmenli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimlerine geçen yıl Sapanca’da başlanmıştı. Şu sıralar önemli bazı hastane sahneleri de VM Medikal Park’ta çekiliyor.
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Etiketler : İzmit, VM Medikal Park Hastanesi, Yasemin Türkmenli, Bir nefes yeter
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