Kocaeli'deki okullarda seçim temizliği

Türkiye genelinde gerçekleşen 16 Nisan halk oylamasının ardından oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiği tüm okullarda bugün temizlik yapıldı.

Kocaeli genelinde oy kullanılan okullar pırıl pırıl yapıldı. Seçim sonrası öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapabilmesi için okulların kendi temizlik personeli bu sabah erken saatlerde seferber olarak okul bahçelerini, duvar diplerinden çöp kutularına kadar temizledi.

SEÇİM MALZEMELERİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ

Okullarda seçimde kullanılan toplam 3 bin 494 sandık, perde, jeneratör, askılıklar toplanarak Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildi. Okullarda geçmiş seçimlerde yaşanan kirlilik bu seçimde yaşanmadı. Okulların temizlik görevlileri sabah saatlerinde Kocaeli genelindeki tüm oy işlemi gerçekleşen sınıfları temizlediler. Salı sabahı Kocaeli genelindeki tüm okullar temiz bir şekilde eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Şennur YILDIZ