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Kocaeli'deki siyasiler nerede oy kullanacak?

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Kocaeli'deki siyasiler nerede oy kullanacak?
AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin 16 Nisan Pazar günkü referandumda oylarını nerelerde kullanacakları belli oldu.

ÜÇ VEKİL AYNI OKULDA
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, diğer seçimlerde olduğu gibi pazar günü de oyunu Başiskele Bahçecik Damlar İlköğretim Okulu’ndaki sandıkta kullanacak. AK Parti milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker de, yine Bakan Işık gibi aynı okulda oylarını kullanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; oyunu Gübretaş İlköğretim Okulu’ndaki sandıkta kullanacak. Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Altınkent Misakı Milli Ortaokulu, Cemil Yaman ise Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlköğretim Okulu’nda referandumdaki tercihini sandığa atacak. Sami Çakır Kartepe Maşukiye Leyla Sarıgöl Ortaokulu, Radiye Sezer Katırcıoğlu Değirmendere Atatürk İlköğretim Okulu’nda, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise Muammer Aksoy İlkokulu’nda sandık başına gidecek.

MHP’NİN SANDIKLARI
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 16 Nisan pazar günü referandumla ilgili tercihini İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’ndaki 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 1026 nolu sandıkta kullanacak.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da, oyunu İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu’ndaki 2186 numaralı sandıkta kullanacak. 

CHP'DE KİM NEREDE OY KULLANACAK?

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay: Bahçecik İlköğretim Okulu eski bina 1133 nolu sandıkta oyunu kullanacak.
CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar: Derbent Ortaokulu 1060 nolu sandıkta oyunu kullanacak.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan: Darıca Bayramoğlu Yusuf Savaş İlkokulu 1074 nolu sandıkta oyunu kullanacak.
TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet: İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 2212 nolu sandıkta oyunu kullanacak.

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