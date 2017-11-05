"Kocaeli’deki tüm Erzurumlulara ulaşacağız"

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’nun (KEDEF) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongre sonucunda başkanlığa yeniden Tekin Dursun seçilmişti. Dursun ve yeni seçilen yönetimi, dün İzmit Öğretmenevi’nde bir araya gelerek kaynaşma kahvaltısı organize etti. Programa yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılım sağladı. Birlik ve beraberlik içinde yapılan kahvaltının ardından Başkan Tekin Dursun, açıklama yaptı.

KARDEŞLİK HAVASI İÇİNDE GEÇTİ

KEDEF Başkanı Tekin Dursun, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Geçen hafta kongremiz yaptık. Bugün bir araya gelerek yönetim kaynaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra güzel hizmetler yapmak için çalışacağız. Yönetimimiz 35 kişiden oluşuyor. 15 kişilikte icra kurulu belirleyeceğiz. Federasyonun amacı Kocaeli’deki tüm Erzurumlulara ulaşmak. Birlik ve beraberlik içinde güzel işler yapmak için bu yoldayız. Hep birlikte güzel işler yapıp Kocaeli’mize hizmet edeceğiz. Kongremiz kardeşlik havası içinde geçti. Bizim her kongremiz her etkinliğimiz sevgi, şefkat içerisinde geçiyor. Toplumumuz kaynaşmaya, birliğe ve beraberliğe değer veriyor. Erzurum’a yakışır bir kongre oldu.”

Çiğdem ARMAĞAN