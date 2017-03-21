Kocaeli’den 16 lise müzik yarışmasında

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu “Fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması”, İstanbul elemeleri ile başlıyor.

24-25 Mart tarihlerinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak İstanbul elemelerinde Kocaeli’yi 16 lise temsil edecek. Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden, Gölcüklü sanatçı Demet Akalın da eleme öncesi sahnede 20.yılın açılışını gerçekleştirecek. Öğrencilerin heyecanına ortak olacak sanatçı, yarışma öncesi kulisleri de ziyaret edecek.

KOCAELİ’NİN TEMSİLCİLERİ

Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda Kocaeli’yi temsil edecek 16 lise şunlar: Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi,Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi, Pirelli Anadolu Lisesi, Körfez Fen Lisesi, Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Gölcük Fen Lisesi, İzmit Lisesi, İzmit Atılım Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi, Özel Kocaeli Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Özel Seymen Eğitim Kurumları, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Özel Seymen Darıca Anadolu Lisesi.

İstanbul’daki elemelerde Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Sakarya, Adana, Gaziantep, Sinop, Trabzon ve İstanbul’dan 190 lise yarışacak.