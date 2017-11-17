Kocaeli'den 3 belediyeye ödül

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Özendirme Yarışmasına gelecek yıllarda, somut olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projelerin de başvurmasını beklediklerini söyledi.

BELEDİYELER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün kazanan Bolu Mudurnu Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı. Mudurnu Belediyesi, Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyon Projeleri ile ödüle değer görüldü.

Jüri Özel Ödülü ise bu yıl Kayseri Melikgazi ve Nevşehir Uçhisar belediyelerinin oldu. Melikgazi Belediyesi; Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyon Projeleri ile Tarihi Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları, Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları ile bu ödüle layık görülürken; Uçhisar Belediyesi ise Kadın Eli Projesi’yle ödüle değer görüldü.

ÖDÜL ALAN BELEDİYELERİN PROJE VE ÖDÜLLERİ

Metin Sözen koruma büyük ödülü: Bolu Mudurnu Belediyesi, Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyonu Projeleri. Jüri özel ödülü: Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe Yenilenmesi, Germir Mahallesi Tek Yapı Restorasyon Projeleri, Tarihi Mahalle Cami ve Mescitlerinin Restorasyonları ve Gülük Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları, Nevşehir Uçhisar Belediyesi, Kadın Eli Projesi. Proje ödülleri: Bartın Belediyesi, Bartın Tarihi ve Kültürü Müzesi Projesi Dulkadiroğlu Belediyesi, Kentsel Sit Alanı İçindeki Sokakların Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri, Uygulamalı Mutfak Müzesi, Göynük Belediyesi, Tarihi Arasta Çarşısı Projesi, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı ve Akşemseddin Hz. Türbesi Çevresinin Düzenlenmesi, Zafer Kulesi Restorasyonu, Antalya Kepez Belediyesi, Dokuma Park Projesi, Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi, Tarihi Alanların Düzenlenmesi Projesi, Mudanya Belediyesi, Taş Mektep Restorasyon Projesi, 12 Eylül Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı ve Şifa Hamamı Restorasyon Projesi, Gazipaşa Mahallesi Kültür Evi Projesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi ve Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi Projeleri.

RESTORASYON PROJELERİ KÖRFEZ'E ÖDÜL GETİRDİ

Uygulama ödülleri: Afyon Belediyesi, Ahmet Mehmet Efendiler, Demiryalan, Kadınana, Sahipler Sultan Türbelerinin Restorasyon Projeleri; Ali Ağa, Arapmescit, Taşpınar Çeşmelerinin Restorasyon Projeleri; Bedesten Çarşısı Restorasyonu; Kültür Sanat Evi ve Akmescit Kültür Evleri Restorasyon Projeleri; Kentsel Sit Alanı İçinde Bulunan Sokakların Sağlıklaştırma Projeleri, Bilecik Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Şehir Müzesi Restorasyonu Projesi, Çanakkale Belediyesi, Oyuncak Evi Projesi, Edirne Belediyesi, Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu, Edirne Kent Belleği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Adet TCDD Lojmanın Restorasyonu, İstanbul Kadıköy Belediyesi, Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi Projeleri, Sosyal Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu, Kocaeli Körfez Belediyesi, Tarihi Hereke Kalesi ve Tütünçiftlik İstasyon Binası Restorasyonları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Restorasyonu, Demirciler Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi.

İZMİT'İN PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Süreklilik ödülleri: Hatay Büyükşehir Belediyesi, Eski Belediye Hizmet Binası, Belediye Kültür Sanat Evi, KUDEB Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Belediye Lokali Restorasyon Projeleri, Kocaeli İzmit Belediyesi, Ferdane Hanım Konağı Restorasyonu Projesi, Akçakoca Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Kapanca Sokak ve Sırrıpaşa Caddesi Sağlıklaştırma Projeleri, İzmit Belediyesi Kültür Tepesi Düzenlemesi, Kastamonu Belediyesi, Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke Konakları Restorasyonları ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi, Erzincan Kemaliye Belediyesi, Dörtyolağzı Mahallesi Otopark Meydanı ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, “Işığın Kenti Apollonia Yeniden Doğuyor” Projesi, Adana Seyhan Belediyesi, Av. Turhan Arun Sokağı Sağlıklaştırma Projesi ve Nuri Has Pasajı Projesi, Tire Belediyesi, Yalınayak Hamamı ve Bedesten Restorasyonları

KARTEPE'YE BAŞARI ÖDÜLÜ

Başarı ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Akseki Belediyesi, Ankara Altındağ Belediyesi, Malatya Arapgir Belediyesi, Malatya Battalgazi Belediyesi, Samsun Çarşamba Belediyesi, Hatay Defne Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi, Antalya Finike Belediyesi, Kayseri İncesu Belediyesi, Kocaeli Kartepe Belediyesi, Nevşehir Kaymaklı Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Antalya Manavgat Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muğla Menteşe Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Gaziantep Oğuzeli Belediyesi, İzmir Ödemiş Belediyesi, İstanbul Silivri Belediyesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Talas Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Van Tuşba Belediyesi, İzmir Urla Belediyesi, Uşak Belediyesi, Ordu Ünye Belediyesi, Nevşehir Ürgüp Belediyesi, Yalova Belediyesi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Adana Yüreğir Belediyesi.