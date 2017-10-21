Kocaeli'den de alım yapılacak.. TBMM personel alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 farklı ilan yayımlayarak farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımları yapacağını duyurdu.

192 PERSONEL

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Bilişim Personeli, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Ofsetçi, Resim Seçici, Sesçi, Şoför, Bilgisayar Teknikeri, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Telefon Teknisyeni, Usta (Boyacı), Usta (Parkeci), Yangın Söndürme Eri

Alt Yazıcı, Arşivci, Ciltci, Elektronik Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Görsel Tasarımcı, Kameraman, Koruma Memuru, Koruma Memuru, Memur, Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme Memuru, Mimar, Montajcı, Muhabir

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf ya da tecilli olmak, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, ilgili KPSS puan türüne sahip olmak, pozisyonlara göre talep edilen özel şartlara haiz olmak.

ALIM YAPILACAK İLLER

Ankara, İstanbul, Kocaeli,

SINAV SÜRECİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL NİTELİKLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ, YERİ ve ŞEKLİ

TBMM personel alım ilanına başvurular ,16 Ekim- 30 Ekim 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

22 PERSONEL

BAŞVURU SÜRECİ

TBMM sözleşmeli personel alım ilanı başvuruları 18 Ekim - 27 Ekim 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacak. Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte; posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aday Başvuru Formu, lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği), KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir), İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi,

erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler), her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar, her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler), http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.