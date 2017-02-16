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Kocaeli'den de şikayet edilmişti! 9 zanlıdan 5'i...

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Kocaeli'den de şikayet edilmişti! 9 zanlıdan 5'i...
İthal edilen bazı ürünleri alıcılarına teslim etmedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,  Derince ile Balıkesir'in Gönen ilçesinde ticaret yapan iki kişi, nakliyecilerin teslim ettikleri ürünleri, adreslerine götürmemesi üzerine polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her iki dolandırıcılık olayında F.E. adlı kişiye ait şirket idaresindeki 41 F 0553 plakalı tırın kullanıldığını tespit etti.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından araç sahibi F.E. ile birlikte çalıştığı F.K, T.D, S.K, A.D, A.Ş, A.K, H.B. ve S.H. düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Gönen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.E, F.K, S.H, S.K, A.Ş. ve H.B. tutuklanırken, A.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar A.D. ile T.D'nin dosyaları ise İzmit Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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