  • BIST 89.430
  • Altın 144,852
  • Dolar 3,7333
  • Euro 3,9821
  • Kocaeli 7 °C

Kocaeli'den giden iş makinesi alabora oldu

»
Kocaeli'den giden iş makinesi alabora oldu
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Melen Çayı'nı temizleme çalışmaları sırasında Kocaeli'den gönderilen iş makinesi ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30’da meydana geldi. Yılmaz Arıcan’ın kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi Melen Çayı'nın turizme kazandırılması amacıyla 8 kilometrelik bölümünde devam eden temizleme çalışmaları sırasında suya indirilirken bir anda ters döndü. 4 metre derinliğindeki Melen Çayı'nda iş makinesinin altında kalan Arıcan, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak iş makinesinin üzerine çıktı. Yılmaz Arıcan, iş makinesine uzatılan paletler sayesinde kurtarıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yeneci, "Bir kaza atlattık, Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Makineyi bulunduğu yerden kurtaracağız" dedi.

a3-011.jpga4-008.jpga5-002.jpg

Bu haber toplam 925 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu kullanan genç sokak ortasında yığıldı kaldı12 Mart 2017 Pazar 17:20
  • İzmit'te zincirleme kaza!11 Mart 2017 Cumartesi 23:17
  • Otomobil bariyere saplandı! Yaralılar var11 Mart 2017 Cumartesi 20:32
  • Körfez'deki hırsızlığın failleri kamerada11 Mart 2017 Cumartesi 17:01
  • Kestikleri hayvanın etleriyle yakalandılar11 Mart 2017 Cumartesi 16:10
  • Otomobil ile çarpışan ticari araç sürücüsü yaralandı11 Mart 2017 Cumartesi 14:30
  • Kocaeli'de FETÖ'den 6 şüpheli serbest11 Mart 2017 Cumartesi 13:20
  • Çocuğa acilde müdahaleye ücret istenince ortalık karıştı11 Mart 2017 Cumartesi 12:28
  • Karamürsel'de 1 kilo esrar ele geçirildi10 Mart 2017 Cuma 18:56
  • Kocaeli'de kucaklarında çocuklarıyla adliyeye geldiler10 Mart 2017 Cuma 18:33
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti