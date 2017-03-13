Kocaeli'den giden iş makinesi alabora oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Melen Çayı'nı temizleme çalışmaları sırasında Kocaeli'den gönderilen iş makinesi ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30’da meydana geldi. Yılmaz Arıcan’ın kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi Melen Çayı'nın turizme kazandırılması amacıyla 8 kilometrelik bölümünde devam eden temizleme çalışmaları sırasında suya indirilirken bir anda ters döndü. 4 metre derinliğindeki Melen Çayı'nda iş makinesinin altında kalan Arıcan, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak iş makinesinin üzerine çıktı. Yılmaz Arıcan, iş makinesine uzatılan paletler sayesinde kurtarıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yeneci, "Bir kaza atlattık, Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Makineyi bulunduğu yerden kurtaracağız" dedi.