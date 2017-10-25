Kocaeli'den gidip, dehşet saçtı

Alınan bilgiye göre, 19 Ekim Perşembe günü sınava girmek için Kocaeli'den başkente gelen Emre Y, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) kendisini karşılayan bir akrabası ile Altındağ ilçesindeki Altındağ Caddesi'ne geçti.

Emre Y. caddede yürüdüğü esnada, yaşının 18'den küçük olduğu öğrenilen A.Ö. tarafından tabancayla öldürüldü.

Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra yakalandı. A.Ö. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, Emre Y'yi aralarında husumet olan bir kişiye benzettiğini ve bu nedenle yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.