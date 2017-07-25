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Kocaeli'den gidip eşini bıçakladı

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Kocaeli'den gidip eşini bıçakladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, Kocaeli'den gidip barışma isteğini reddettiği eşi tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sorunları nedeniyle bir süredir Kocaeli'de yaşayan M.G, küs olduğu eşiyle konuşmak için İzmir Bayraklı İlçesi Çay Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi Yasemin G. ile (39) bir süre konuşan M.G, barışma isteğini reddeden eşini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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