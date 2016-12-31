  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli -2 °C

Kocaeli'den sınıra gönderilen tanklar El Bab'da kullanılacak

»
Kocaeli'den sınıra gönderilen tanklar El Bab'da kullanılacak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için Kocaeli'den sevk edilen askeri araçlar El Bab içinde yürütülecek çatışmalarda kullanılacak.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Mehmetçik sınırötesinde teröristlerle savaşırken bölgeye araç takviyesi hız kesmeksizin devam ediyor.

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE YÖNLENDİRİLDİ

Kocaeli'den sevk edilen askeri araçları taşıyan tren dün Gaziantep Garı'na ulaştı. İzmit ilçesinden trenle gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe araçları (ZMA) burada trenlerden indirilerek Suriye'ye yönlendirildi.

TEMİZLİK YAPACAKLAR

Gar çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çatışma bölgesine gönderilecek zırhlı araçların El Bab içinde yürütülecek meskûn mahal çatışmalarında kullanılacağı belirtiliyor.

DHA

Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağış istinat duvarını devirdi30 Aralık 2016 Cuma 17:35
  • Soğuk havada, balıkçılarla sıcak sohbet30 Aralık 2016 Cuma 16:45
  • Kartepe’de yapı  ruhsatları 2016’da  yüzde 35 Arttı30 Aralık 2016 Cuma 16:39
  • Gençler bu zirveyi çok sevdi30 Aralık 2016 Cuma 16:33
  • EYDEM’de yüzler daima gülüyor30 Aralık 2016 Cuma 16:27
  • Akmeşe’de inceleme turu30 Aralık 2016 Cuma 16:19
  • Büyükşehir’den Gebze’ye beş yeni otobüs güzergahı30 Aralık 2016 Cuma 14:50
  • Çöken istinat duvarında tahliye işlemleri başladı30 Aralık 2016 Cuma 13:18
  • Kartepe’de karla mücadele çalışmaları sürüyor30 Aralık 2016 Cuma 12:39
  • 1.5 metre karda, hasta kurtarma seferberliği30 Aralık 2016 Cuma 12:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Elektrik sorunu yeniden hortladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti