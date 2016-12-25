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Kocaeli'den sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı

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Kocaeli'den sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de sürdürdüğü askeri harekat için İstanbul’dan gelen 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), demiryolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli’ne getirildi.

Kartepe'deki tren istasyonuna gelen 18 ZMA, tırlardan indirilerek vagonlara yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep’e gidecek olan ZMA’ların daha sonra karayolu ile Suriye’ye gönderileceği öğrenildi.

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