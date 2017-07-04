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Kocaeliler dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

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Kocaeliler dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın
Geçen hafta aşırı sıcakların etkiliği olduğu Kocaeli'de, bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olduğu kentte, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bugün Marmara Bölgesi'nin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu Kocaeli, Sakarya ve Yalova olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin doğusunda Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın bölgenin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, perşembe, cuma ve cumartesi ise bölge bölgesi genelinin, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, bugün 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, bugün en düşük 23, yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden bugün, yarın ve perşembe günleri kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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