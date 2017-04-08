Kocaelili emlakçılara uygun kredili Peugeot

Haldızlar Peugeot Bayiliği, ING Bank ve Kocaeli Emlakçılar Odası arasında işbirliği protokolü imzalanmış, oda üyelerine uygun kredili, indirimli Peugot marka araç alma imkanı sağlanmıştı.

Peugot’nun 208, 301, 308, 508, 2008 ve Peugeot Partner Tepee olmak üzere 6 modeli kapsayan bu kampanyanın kahvaltılı tanıtım toplantısı bugün Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kampanya ile ilgili üyelere bilgi veridi, araçlar tanıtıldı, ilk satış yapıldı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Tanıtım etkinliğine Peugeot Türkiye Satış Filo Müdürü Alp Mutlu, Haldızlar Peugeot Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın, Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Sil, Mahir Akyürek, ING Bank İzmit Hürriyet Caddesi Şube Müdürü Emir Kelebek ile oda üyeleri katıldı.

30 NİSAN SON GÜN

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin katılımcılara teşekkür ederek, 6 Nisan’da başlayan kampanyanın 30 Nisan’da sona ereceğini söyledi. Ardından söz alan; Peugeot Türkiye Satış Filo Müdürü Alp Mutlu, “Araçların bayii üzerinden satışlarına yardımcı oluyoruz. Araçları incelemenizi istirham ediyorum” dedi. İNG Bank İzmit Hürriyet Caddesi Şube Müdürü Emir Kelebek, “Kullanacağınız araç kredilerine ödeme imkanı sağlayacağız” dedi, herkesi standa beklediklerini söyledi. Kahvaltı sonrası üyeler, araçları yakından inceledi, test etti. Etkinlikte ilk satışlar da gerçekleşti.

Kerim YAVUZ



