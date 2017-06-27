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Kocaelili gazeteci Arda Turan ile sevgilisini fotoğrafladı

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Kocaelili gazeteci Arda Turan ile sevgilisini fotoğrafladı
Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan DHA Kocaeli Büro muhabiri Ergün Ayaz Arda Turan ve sevgilisini Yunanistan'ın Mikonos adasında görüntüledi.

Ayaz, "Yaz tatiline çıkan Arda Turan, geçen günlerde barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile Yunanistan'ın Mikonos adasında görüntülendi. Aslıhan Doğan ile birlikte müzik eşliğinde dans eden Arda Turan, sevgilisi ile pistte öpüştü.

Geçen günlerde eski sevgilisi Aslıhan Doğan ile barıştığını sosyal medyadan duyuran Arda Turan, sevgilisi ile birlikte gözde tatil mekanı Mikonos'ta görüntülendi. Türk tatilcilerin gözde mekanlarından olan Mikonos'ta bir otelde konaklayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan pistte müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Arda Turan ile Aslıhan Doğan dans ederken birbirlerine sarılarak öpüştü. Türk tatilciler, Arda Turan ile sevgilisini fotoğrafladı." diyerek haberi servis etti.

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