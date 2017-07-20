Kocaelili hacı adaylarına malzemeleri dağıtılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek için ilimizden kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına hac malzemelerinin dağıtımı sürüyor.

İl Müftülüğüne gelen hacı adaylarına içinde elbiselik kumaş, seccade, el ve sırt çantası, terlik torbası, Diyanet armalı Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim ile dini kitapların yer aldığı valiz veriliyor.

AŞILAR DA YAPILIYOR

Hacı adaylarının aşılarını yaptırmalarını isteyen İl Müftülüğü yetkilileri, salı ve cuma günleri mesai saatleri içinde İzmit’te Santral Sağlık Ocağı, ilçelerde de sağlık müdürlüklerinde aşılarını yaptırabileceklerini söylediler.

Kutsal topraklara bu yıl 1049’u Diyanet, 695’i özel şirketler olmak üzere ilimizden 1744 hacı adayı, 4-13 Ağustos tarihleri arasında kutsal topraklara gitmek için yola çıkacak.