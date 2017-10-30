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Kocaelili muhasebeciye meslekten çıkartma cezası

Kocaelili muhasebeciye meslekten çıkartma cezası

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Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu’nun son kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kocaeli Muhasebeciler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsmail Özkan hakkında meslekten çıkartma cezası verildi. Yine Kocaeli Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cumhur Hüseyin Küçükbalkan’a 6 ay süreyle mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verildiği açıklandı.

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