Kocaelili muhtarlar Cumhurbaşkanı'nı dinledi

Muhtarlar toplantısına Kocaeli'den de Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve 73 muhtar katıldı.
MÜJDE VERDİ
Muhtarların bir araya geldiği önemli toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara müjdeler verdi. Sosyal güvencesi olmayan muhtarların bundan sonra sosyal güvenceleri 613 TL bağkurlarının devlet tarafından karşılanacağını ayrıca silah ruhsat harçlarından para alınmayacağını söyledi.
Çiğdem ARMAĞAN
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