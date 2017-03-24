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Kocaelililer bu güne dikkat!

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Kocaelililer bu güne dikkat!
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporunu yayınladı. Pazar ve pazartesi günleri mevzi sağanak yağış bekleniyor.

HAVA ILIK

Meteoroloji’nin raporuna göre bugün ve yarın bölgemizde hava bulutlu olacak.  Gündüz sıcaklıkları 20 dereceye kadar çıkıyor. Pazar günü başlaması beklenen mevzi sağanak yağışlar, pazartesi günü de sürecek. Gündüz sıcaklıkları yine 19-20 derece. Salı günü yağış beklenmiyor. Ancak sıcaklık bir kaç derece düşecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece sıcaklıkları 7-8 derece olacak, rüzgârlar batı ve kuzeyli yönlerden esecek.

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