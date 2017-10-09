Kocaelililer dikkat! Hızla düşecek

HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Gündüz sıcaklığı bugün 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günü termometreler 19 dereceyi gösterecek hava açık olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak. Cumartesi günü ise 17 dereceye düşen sıcaklıkla birlikte yağmur bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 16 derece olup hava parçalı bulutlu.