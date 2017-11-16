Kocaelililer dikkat! Kar kapıda
Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki hafta Kocaeli’de kar yağışı bekleniyor.
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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli bir şekilde düşmesi ve Kocaeli’de kar yağışının görülmesi bekleniyor
Pazar gününden itibaren güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak. Yağışların Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Önümüzdeki hafta içi sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken, Perşembe günü Kocaeli’de kar yağışı bekleniyor.
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Etiketler : Kocaeli, Kar, Meteoroloji, kar
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