  • BIST 90.804
  • Altın 151,181
  • Dolar 3,6649
  • Euro 3,9265
  • Kocaeli 7 °C

Kocaelililer dikkat! Meteoroloji uyardı

»
Kocaelililer dikkat! Meteoroloji uyardı
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün ile ilgili hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji yarın ve cuma günü ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekliyor. Cuma günü gündüz sıcaklığı da 13 dereceye kadar düşecek.

CUMA SOĞUYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın ve cuma günü sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklık 13-14 dereceye kadar düşüyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece sıcaklıkları da 5-11 derece arasında olacak.

Bu haber toplam 7848 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazilerin emniyet teşkilatını ziyareti19 Nisan 2017 Çarşamba 16:48
  • İzmit Lisesi’nde Turizm Şenliği19 Nisan 2017 Çarşamba 16:08
  • Kandıra Muhtarı satılmış oldu19 Nisan 2017 Çarşamba 15:12
  • Hayvanat bahçesini gezdiler19 Nisan 2017 Çarşamba 14:55
  • Kocaeli'de hedef 2020 Dünya Gençler Oryantiring yarışması19 Nisan 2017 Çarşamba 12:21
  • Körfez’de bahar temizliği çalışması19 Nisan 2017 Çarşamba 12:19
  • Yuvacık Barajı: %9819 Nisan 2017 Çarşamba 12:04
  • Yerli ''Transformers'' Kocaeli'ye gelecek19 Nisan 2017 Çarşamba 11:51
  • Kartepe planları askıya çıkacak19 Nisan 2017 Çarşamba 11:30
  • Yakalandı, kapısına mühür vuruldu! 1 ay ticaretten men19 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti