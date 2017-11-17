Kocaelililer dikkat! Meteoroloji uyardı

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Bugün ve yarın hava parçalı bulutlu. Pazar günü yağış başlayacak ve hava hızla soğuyacak. En yüksek sıcaklık bugün, yarın ve pazar günü 19 derece. Pazartesi 16 olan en yüksek sıcaklık, salı günü 8 derece bekleniyor. Sonraki günlerde ise, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı söz konusu. En düşük sıcaklıklar 4-10 derece arasında.