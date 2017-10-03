Kocaelililer dikkat! Taksi ücretlerine zam geliyor 

UKOME’nin Ekim ayı toplantısı bugün Şefik Postalcığlu Konferans Salonu’da gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç üstlendi. Ayrıca Hukuk Müşavirliğinden Gülseren Şam, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, UKOME Şube Müdürü Ekrem Kurt ve Trafik Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yer aldı.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

60 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, taksici esnafının bir süredir gündeminde olan taksi ücretlerine zam konusu da yer aldı. Gündem listesinde yer alan 4. Maddeye göre Kocaeli Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası’nın zam talebine istinaden taksici esnafının akaryakıt ücretlerine ve diğer harcama giderlerine gelen zamlar nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesi için taksi tarifesine zam yapılması ve kısa mesafe ücreti belirlenmesi teklifi bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Çiğdem ARMAĞAN



