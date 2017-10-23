Kocaelililer dikkat! Yağmur geliyor

Yarın, çarşamba ve perşembe günü bölgemizde hava sağanak yağışlı olacak. Özellikle çarşamba günü yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yağışlı havayla birlikte, çarşamba gününden itibaren gündüz sıcaklıkları 20 derecenin altına iniyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece bekleniyor. Cuma günü yağış yok, hava parçalı bulutlu. 28 Ekim Cumartesi günü ise yine sağanak yağış görülecek.