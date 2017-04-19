Kocaelililer dikkat! Yarın başlıyor

CUMA SOĞUYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın ve cuma günü sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklık 13-14 dereceye kadar düşüyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece sıcaklıkları da 5-11 derece arasında olacak.
CUMA SOĞUYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın ve cuma günü sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklık 13-14 dereceye kadar düşüyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece sıcaklıkları da 5-11 derece arasında olacak.
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