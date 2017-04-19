Kocaelililer dikkat! Yarın başlıyor

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün ile ilgili hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji yarın ve cuma günü ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekliyor. Cuma günü gündüz sıcaklığı da 13 dereceye kadar düşecek.

CUMA SOĞUYOR Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava yarın ve cuma günü sağanak yağışlı. Cuma ve cumartesi günleri sıcaklık 13-14 dereceye kadar düşüyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca gece sıcaklıkları da 5-11 derece arasında olacak.

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