Kocaelililere bir uyarı daha! Dikkat

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki günler için hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji bölgemize bugün için “Kuvvetli sağanak yağış” uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği İl AADYM'den vatandaşların aşırı yapışa karşı önlem alması yönünde açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, İlimizde önümüzdeki saatlerden başlayarak Salı günü tüm gün olmak üzere, Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve aşırı yağış beklenmektedir. Ayrıca Salı günü fırtına yaşanacağı tahmininde bulunulmaktadır.

İlgili ve sorumlu kurum/kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar şeklinde özetlenebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.

Aşırı yağışlardan doğabilecek olumsuzlukların zaman geçirmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, bugün de bölgemizde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Perşembe günü yağış bölgeyi terk ediyor. Gündüz en yüksek sıcaklık, bugün ve yarın için 25 derece. Perşembe günü 28, cuma günü 31 derece bekleniyor. Cumartesi günü hava açıyor. Gece sıcaklıkları 18-21 derece aralığında olacak.

SEL RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bölgemiz için özel bir uyarı yayınladı. Meteoroloji’ye göre bölgemizde çok kuvvetli yağışın dün gece saat 23.00 sıralarında başladı. Sel, heyelan, yıldırım riskinin yarın sabah saat 06.00’ya kadar süreceği belirtilmişti.