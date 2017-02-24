Kocaeli’nde 7. Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Beslenme sıkıntısı yaşayan, hastalığına bağlı yatak yarası olan, solunum cihazlarıyla hayatını devam ettiren ve henüz evinde tedavi edilemeyecek durumda olan hastaları tedavi etmek üzere 7. Palyatif Bakım Merkezi açıldı.

İzmit Seka Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi açılış törenine; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Dr. Mürsel Durmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk, Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, Seka Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi Sorumlusu Anestezi Uzmanı Dr. Zeynep Yılmaz ve hastane görevlileri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Kocaeli’mizde, insana dönük temel hizmetlerimizde özellikle sağlık hizmetinde ve alanında çok önemli yapısal değişiklikler, yatırımlar ve hizmetler yapıyoruz. İnsanı merkezine alan ve insanın mutluluğunu hedef alan bir anlayışla bunları yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; insanı mutlu etmek sadece fiziksel anlamda alt yapı sunmak değil, bilakis gönlüne dokunmak, hastayla, insanla sıcak bir gönül ilişkisi kurmaktır. Doktorumuza, personeline emanet edeceğimiz hastalarımızın gönül köprüleriyle bağlanacaklarına, burada evlerini aşan bir sıcaklığı bularak ve hastanemizin tüm teknolojik desteği ve alt yapısıyla sağlıklı ve mutlu bir süreç yaşayacaklarına kuşkum yok. Bu konuda katkıda bulunan tüm yerel yönetimleri kutluyor, teşekkür ediyorum. Kocaeli olarak insani yaşam standartlarında Türkiye’ye örnek bir model kent olma iddiamızın altını bir kez daha çiziyorum” dedi.

Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından protokol ve hastane yöneticileri ile birlikte Palyatif Bakım Ünitesinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Palyatif Bakım Ünitesini gezen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dilekleri ile çiçek vererek, sohbet etti.