Kocaeli'nin 10 ilçesinde hafta sonu elektrik yok

İşte elektrik kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saatleri:
DARICA 22/04/2017 13:00 17:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Nene Hatun Mah. Süvari Sok., Anber Sok., Belgin Sok., Malazgirt Sok., Seyrek Sok., Ferdi Sok., Gayret Sok., Eken Sok., Bakara Sok., İştirak Sok., İra...
DARICA 22/04/2017 13:00 17:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Nene Hatun Mah. İrade Sok., Bakara Sok., Gayret Sok., Abide Sok., Eken Sok., Sokullu Cad., Lokman Hekim Cad. TR9067 C KOLU NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI...
DARICA 22/04/2017 09:00 12:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Fevzi Çakmak Mah. Taha Sok., Kutup Sok., Gelincik Sok., İsra Sk., ve civar sokaklar TR9032 B KOLU
DARICA 22/04/2017 09:00 17:00 A.G. şebeke yatırım çalışması Bayramoğlu Mah. Altın Sok., Aysu Sok., Emel Sok., Fikir Sok., Fuat Sok., Gülen Sok., Hicran Sok., Kadim Sok., Vural Sok., Yıldırım Beyazıt Cad. TR91...
KARAMÜRSEL 22/04/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Kayacık Mah. 2293. Sok., 2294. Sok., 2295. Sok., 2305. Sok., Ahmet Mersinli Sok., Feneryolu Cad., Amiral Cad., 239. Cad., 240. Cad., 241. Cad., 241. ...
BAŞİSKELE 22/04/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Körfez Mah., ,Körfez Mah., ,Tamamı,Nahit Şenoğlu,FA Yapı,,TR2595 H02 KH2078,,,
BAŞİSKELE 22/04/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Köyü, ,TR2687 KH2048,,,, ,
KANDIRA 22/04/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Şerefsungur Köyü, Karadivan Köyü, Deliveli Köyü, Çalyer Köyü, Nasuhlar Köyü, Ağaçağıl Köyü, ,,Yüksel Tavuk,Emre Piliç,Poyraz D. Çiftlik,İSU,,KÖK5603 K...
KANDIRA 22/04/2017 09:00 13:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Yağcılar Köyü, ,TRP6072 Dahili,
KANDIRA 22/04/2017 09:00 13:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Avdan Köyü, ,TRP6069 Dahili,
DİLOVASI 22/04/2017 11:00 13:00 Akım trafosu değişimi çalışması Diliskelesi Mah. 714. Sok., 715. Sok., 714/1. Sok., 716. Sok., 717. Sok., 718. Sok., 719. Sok., 720. Sok., 721. Sok., 721/1. Sok., 721/3. Sok., 751. S...
DİLOVASI 22/04/2017 13:00 15:00 Akım trafosu değişimi çalışması Diliskelesi Mah. 735. Sok., 736. Sok., 730/1. Sok., 730/2. Sok., 735/3. Sok., 733. Sok., 739. Sok., 739/1. Sok., 740. Sok., 735/2. Sok., 739/2. Sok., ...
DİLOVASI 22/04/2017 16:00 18:00 Akım trafosu değişimi çalışması Mimar Sinan Mah. 510. Sok., 512. Sok., Orhangazi Mah. 206. Sok., 223. Sok., 226. Sok., 227. Sok., 228. Sok., 228/1 Sok., 228/2. Sok., 229. Sok., 230....
KÖRFEZ 22/04/2017 12:00 13:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Yeniyalı Mah. Duygu Sok., Ballı Sok., Özdemir Sok., Midilli Sok., Vişne Sok., Aras Sok., Begonya Sok., Okul Sok., Hızırreis Cad., Hızırreis Mah. Keski...
İZMİT MERKEZ 22/04/2017 12:00 13:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Yeşilova Mah. Yeşilova Cad., Yeşilova Cad., Zakkum Sok
BAŞİSKELE 23/04/2017 09:00 12:00 3. Şahıs camper bağlama çalışması Vezirçiftliği Mah. Başyiğit Cad., Başyiğit Cad., ,, ,Aydin Acar-Servet Akar,Pale Muh.,Oklumetal San,Aras Depo,Dc Demirçelik ,Mak,Gulener Cola Bayii,Ba...
KARTEPE 23/04/2017 08:30 14:30 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Emek Mah. D-100 Karayolu Cad., D-100 Karayolu Cad., ,,Gubre A.Sengul,Yuksel Tasimacilik,Avea,Fsm Demirbaş,Kincilar ,Petrol,Total,Dhm Genel M.,Kinac...
KARTEPE 23/04/2017 09:00 15:00 3. Şahıs fiziki irtibat çalışması Sarımeşe Hürriyet Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., Sümbüle Sok., Bakırlı Mah. Nazım Demirci Cad., Özenç Sok., Çeşme Sok., Çiğdem Sok., Çakır Sok., Hal...
KANDIRA 23/04/2017 09:00 17:00 O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması Selametli Köyü, Kubuzcu Köyü, Çalca Köyü, ,Azaklı Mah. TRP5869 İsu,Kök 5606 Kh 5050 Akıncı RMO,
BAŞİSKELE 23/04/2017 09:30 15:00 3. Şahıs montaj, demontaj çalışması Yaylacık Mah. Karamürsel Cad., Karamürsel Cad., ,,Aksu Aritma Zemin Araştirma,Steriln Findik,Modem Mobilya,Tanri Kulu Geri ,,Dönüşüm,Cüneyt Biçki özel...
İZMİT MERKEZ 23/04/2017 09:00 17:00 3. Şahıs deplase çalışması Alikahya Fatih Mah. Uygur Cad., Uygur Cad., Meltem Cad., Sakıp Sabancı Cad., Sakıp Sabancı Mah. Akın Sok., Altınyayla Sok., Ayyıldız Sok., Servet S...
BAŞİSKELE 23/04/2017 09:00 17:00 O.G. şebeke yatırım çalışması Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere
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