Kocaeli’nin 12 ilçesinde aynı imar dili kullanılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, Mimarlar, inşaat mühendisleri ve şehir plancılarının katıldığı bilgilendirme toplantısında, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren ülke genelinde geçerli olan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İmar Komisyon Başkanı Yüksek Mimar Zekeriya Özak “Meclisimizden oy birliği ile geçen plan notları 12 ilçe belediyemizde aynıdır. Kocaeli’nin genelinde imarda aynı dil konuşuluyor” dedi.

ÖNEMLİ KONULAR, ÜST DÜZEY KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Büyükşehir ve 12 İlçe belediyenin imarla ilgili teknik ekipleri toplantıda hazır bulundu. İmar ile ilgili çok önemli konuların görüşüldüğü toplantıya Kocaeli İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Tolga Ok, Mimarlar odası başkanı Kamuran Öztekin ve Şehir Plancıları oda başkanı Rahmi Tümpalay, yönetim kurulu ve üyeleri ile katılım sağladı.

ÖZAK, “İMARDA AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ”

KBB Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptığı konuşmada “İl genelinde bütün ilçe belediyelerinde aynı plan notlarının geçerli olması Türkiye’de yalnızca Kocaeli ’ye özgü bir durum. Şu anda 12 ilçe belediyemizde plan notlarının yapılaşmaya ilişkin hükümleri aynıdır. Gebze’de uyulması gereken durumlar Karamürsel’ de de geçerlidir. Ve tüm bu kararlar Meclisimizden oybirliği ile geçmiştir. Kocaeli’nin genelinde imarda aynı dil konuşuluyor. Vatandaşlarımızın belediyeden belediyeye değişen imar uygulamalarında mağdur olmalarına izin vermiyoruz” dedi.

MENGÜÇ “SUNUM 3 AYLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ”

Bilgilendirme sunumu yapılmadan önce söz alan Genel Sekreter yardımcısı Gökmen Mengüç “Temmuz ayında taslağı yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızca incelenmektedir. Bilgilendirme yaptığımız sunum 3 aylık bir emeğin ürünüdür” dedi.