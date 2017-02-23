Kocaeli'nin 2004-9 dönemi başkanları buluştu

Kapatılan beldelerin eski belediye başkanları her ay farklı bir mekanda eşleriyle bir araya geliyor, siyasi değerlendirmeler yapıp, hasret gideriyor.

2004-2009 döneminin belediye başkanları bu kez Sekapark’ta bulunan Marmara Balık’ta buluştu. Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Yenice’nin ev sahipliği yaptığı bu ayki geleneksel toplantıya eski belediye başkanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı ile AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’da katıldı.

2004-9 dönemi eski belediye başkanları ile güzel birlikteliği ara vermeden sürdürdüklerini belirten Yenice, 16 Nisan’da yapılacak referandumda canla başla çalışmak için il başkanlığımızdan görev bekliyoruz. Birlikte ‘evet’ diyeceğimiz çalışmalar yapacağız.” dedi.

Güzel bir gelenek ve ahde vefa buluşmalarına sebep olanları kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Başkanlık, milletvekilliği gibi görevler nasip işidir. Allah takdir ettiyse olur. Bu görevler geçici ve emanettir. Önemli olan Hakk’ın ve halkın rızasını kazanmaktır. 2004-2009 yılları zor bir dönemdi, buna rağmen belediyelerimiz çok güzel işler yaptı. İlçeler kurulduktan sonra daha güçlü belediyeler oldu. Halkımız, belediyelerin hizmetlerinden memnun.” dedi. Karaosmanoğlu, milletin hayrına olacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin önünü açacağını ve Referandumdan yüzde 65 üzerinde ‘evet’ oyu çıkacağını ifade etti.

TEŞKİLATLARIMIZ SAHAYA İNECEK

Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi olarak hazırlıkları tamamladıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan, 25 Şubat’ta Ankara’da yapılacak Halk Oylaması lansmanına dönemin belediye başkanlarını da davet etti. Ceyhan, “25 Şubat’ta yapılacak Ankara’da yapılacak tanıtımın ardından teşkilatlarımız sahaya inecek. İlimizde büyük organizasyonlar yapılacak. Mart ayında, henüz netleşmedi anacak, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın ilimize gelmelerini bekliyoruz.” dedi.

Yenice’nin balık ziyafetinde buluşan eski belediye başkanları sohbet edip, hasret giderdiler. Geleneksel buluşmaya katılan eski belediye başkanları şunlar: İbrahim Karaosmanoğlu, Halil Yenice, Abdullah Köktürk, Ali Kahraman, Şükrü Karabalık, Ergün Berdan, Şaban Özer, Sabri Gökbudak, Esener Maçil, Hikmet Karaaslan, Hilmi Sevilen, Abdullah Sungur, Zafer Arat, Habip Sarman, Osman Özçiçek, Mustafa Yılmaz, Ali Kocabıçak ve AK Parti il Başkanı Şemsettin Ceyhan ve eşleri.



