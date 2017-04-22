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Kocaeli'nin 4 ilçesinde acele kamulaştırma

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Kocaeli'nin 4 ilçesinde acele kamulaştırma
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında Kocaeli'nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak.

Bakanlar Kurulunun, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu proje için Kocaeli'nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe, İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla ilçeleri ile Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı, Hendek ilçelerindeki bazı parseller kamulaştırılacak.

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