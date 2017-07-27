Kocaeli'nin 7 ilçesi için Meteoroloji'den flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük'te yaşayan vatandaşları aşırı yağıştan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağışla ilgili olarak yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul Anadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

Kocaeli'de göz gözü görmedi